Birgit Ruunik: sündimust pole ollagi! Kuidas Eesti ettevõtjad hakkama saavad?

2024. aastal sündis Eestis vaid 9646 last, mis on ajalooline madalseis. See tähendab, et 18 aasta pärast siseneb tööturule napilt alla 10 000 noore, kui võrdluseks näiteks 1988. aastal sündis 25 060 last. Selline suundumus ei ole lihtsalt demograafiline fakt, vaid mõjutab otseselt meie majandust ja tööturgu.