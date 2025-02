FAKTIKONTROLL | Kas tuulikutele tehakse jäätõrjet glükoolipõhiste vedelikega? Ei.

Sotsiaalmeedias levib väide, et tuuliku tiivikulabadele tehakse jäätõrjet glükoolipõhiste vedelikega, sarnaselt lennukitele. Tuulikutele ei tehta jäätõrjet, nagu lennukitele. Vaid ühes tuulepargis Eestis tehakse tuulikutele jäätõrjet, selleks kasutatakse elektrilist tiivikulabade soojendamist. Külmades tingimustes, kus tiivikulabade jäätumise oht on suur, tuulikud seiskuvad.

Facebookis on levinud postitus, kus väidetakse, et tuulikuparkide arendajad ei räägi sellest, et „tiivikulabadele tuleb vahel teha ka jäätõrjet, sarnaselt lennukitega“. Postituses viidatakse glükoolipõhistele jäätõrjevedelikele ning kasutatakse pilti, kus helikopter pritsib tuulikulabale vedelikku, väites, et tegemist on glükooliseguga. Postituse autor toob välja, et kasutatakse ka lahendusi, kus tiivikuid soojendatakse elektri abil.