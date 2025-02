KULTUURIBIIT | Kvarteti Pukk/Lehto/Kaasik/Mäetalu playlist

Oma muusikavaliku kohta ütlevad kvarteti liikmed nii (kuulata saab ka siit):

RICHMOND - Moses Yoofee Trio

Sel hetkel, kui trumm groove’iga sisse tuleb, haarab ta koheselt tähelepanu ja paneb pea nõksuma - see groove on tõeliselt raju! Bändi helipilt on unikaalne ja selle pala teema ehk viis on nii hingele. Loos on vapustav puänt - see pole otsast lõpuni rahulik tiks, vaid pärast antakse nootidele hagu (valis Henri)

Take It!(feat. Bernard Wright)

Koosseis Snarky Puppy ei väsi üllatamast. Albumil EmpireCentral lugu „Take It“ on nii mahlane ning üks lemmikuid eelkõige klahvisoolo tõttu. Kui seda lugu esimast korda kuulasin, siis olen tohutus hämmingus ega suutnud uskuda, et sellist klaverisoolot on võimalik üldse mängida. Annaksin kõik, et saaksin seda tunnet uuesti koguda. Paslik mainida, et lugu lõpeb kolme trummarisoologa! (Henri)

reket - Köievedu (prod. 372)

See lugu kõnetas kohe, kui klaveririff käima läks. Esimest korda kuulates võib sõnum jääda veidi salapäraseks, sest flow on niivõrd hea. Lüürika osas on Reket oma parimas elemendis. Isegi kui esimese hooga ei jõua kõik metafoorid ja tähendused pärale, on see osa loo võlust. See on muusika, mis mitte ainult ei kõla hästi, vaid kutsub ka kaasa mõtlema. (Henri)

Vulfpeck - Welcome to Vulf Records

See lugu tutvustas mulle imelist funkmaailma. Kõik on paigas ja kruvid ei logise. Siiamaani tuleb kananahk ihule, kui kõrvad seda lugu kuulevad, sest see on lihtsalt nii äge. (Märten)

Men I Trust - Ante Meridiem

Ante Meridiem mõjub kui puhastus, inglise keeles „Cleanse“.Teeb väikese restardi mõttemaailmale ja sinuni saabub värske õhk. (Märten)

Au5 - Make You Cry

Too lugu on ajast, mil sukeldusin produktsioonimaailma. Žanr on vägaootamatult erinev, kuid iga muusik kuuleb ära, et selle loo kunstnik ontõeliselt andekas. Virtuoossus kandub meieni sealsetest väikestestnüanssidest, negatiivse harmoonia võtetest jne. (Märten)

