KOMMENTAAR | Karoliina Vasli: Tallinna lennujaam keskendub rahakale kliendile. Varsti ei lenda siit ükski odavlennufirma?

Ryanairi lennuplaangi on ahtamaks jäänud. Kui neil mõni marsruut tühistatakse, läheb see alati ajakirjanduses ja sotsiaalmeedias suure kella külge. Mõne Lufthansa või SASi marsruudi puhul vaevalt nõnda juhtuks. Põhjus pole ses, et meedia üritaks vahtu üles lüüa, vaid inimestele lähevad odavlennud nii väga korda. Paljudele on taoline variant ainuke võimalus, et saaks kaugemale puhkama lennata. Eriti praegusel ajal, mil maksutõusude tõttu tuleb tunduvalt enam püksikummi pingutada.