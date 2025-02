Ukraina sõjaväeluure on leidnud info, millega antakse juhiseid Venemaa infosõja üksustele tegutsemiseks Venemaa täiemahulise agressiooni alguse kolmanda aastapäeva puhul. Edastatakse korraldus levitada nii suurtes meediakanalites kui sotsiaalmeediakanalites erineva kallaku ja nurga alt sõnumit, et Vene armee läheneb võidule.

USA administratsiooni mitmed liikmed on esinenud korduvate avaldustega, et Ukraina president on oma emotsionaalsete väljaastumistega vihastanud välja president Trumpi. USA ametnikud sisuliselt pakuvad võimaluse Ukraina presidendile avaliku manitsemise hinnaga liikuda eemale suhete emotsionaalsest faasist.