RAAMATUBLOGI: Planeedi Maa ajalugu sünnist tänaseni, mil Homo Sapiens õitseb, kuid peagi kaob

Ega tänapäevane kiire elu vajagi pikki teaduslikke tekste, saati nende mõistmist, mis tähendaks täiendavat aega, süüvimaks terminitesse ja teooriatesse. Samas võiks iga Homo Sapiens (tõlkes tark inimene, nii irooniline, kui see ja pole) kasvõi pealiskaudseltki tunda planeeti, kus ta elab, ja selle ajalugu. Ning „Elu Maal“ aitab tõhusalt kaasa sellele, et kui seltskonnas teema tõstatub, siis saab sõnakese diskussioonile juurde poetada või vähemalt targal ilmel kaasa noogutada.

Gee suudab Maa eksistentsi mõistlikuks kuuliks pressida, alates supernoovast kuni Päikese ja Maa tekkeni. Fookus on siiski, nagu pealkirigi ütleb, elul Maal alates selle algusest mere põhjas läbi mummaliste bakterite, kuni loomade-lindude ja muude elukateni välja. Väljasuremised, jääajastud, taimede evolutsioon ja nende eksponentsiaalne kasv, roomajad, dinosaurused, imetajad... Ja lõpuks inimene, looduse kroon.

Autor kirjeldab erinevaid ajastuid kogu oma taimestiku ja loomastiku, atmosfääri ja temperatuuriga sedavõrd ehedalt, et silme ette tekib selge pilt. Maa areneb ja muutub pidevalt, elu sureb välja ja sünnib uuesti, aga ju on nõnda ette nähtud.

Teadlaste kinnitusel on 95% maal elanud organismidest välja surnud. Ja nii juhtub ka inimesega, kinnitab Gee, küsimus pole kas, vaid millal. Tema arvates pole Homo Sapiensit paarituhande aasta pärast enam olemas ehk siis inimkond elab oma õitseaegu. Ühest küljest ei tahaks sellega leppida, las inimene eksisteerib, ent teisalt looduse vastu ei saa. Ehk siis... On nagu on ja tuleb, mis tuleb.