FOTOD | Eesti nukufilmi rajaja kodumaja Lasnamäel sai mälestustahvli

Eesti Animatsiooni Liidu esindaja, animafilmide režissöör Mait Laas: „Oma aja polariseerunud maailmas on Elbert Tuganov sirgeseljalise isiksuse ja loojana pidanud leidma väärika kesktee. Animafilmide loomine ehk hingestamise maailm oli talle inimeseks jäämisel suureks toeks. Hindamatu on tema panus – tänaseni toimiva maailma vanima Nukufilmi stuudio loomisesse.“

Elbert Tuganovi enam kui poole sajandi tagune nukufilmi looming pakub Laasi sõnul ka tänapäevasele sotsiaalselt tundliku silmaga vaatajale kummastavaid äratundmishetki. „Loodame, et ka Elbert Tuganovile pühendatud mälestustahvel Lasnamäel, tema kodumaja seinal, aitab kunsti ja kunstniku rolli linnaruumis austavalt meelde tuletada.“

„Mälestustahvliga Elbert Tuganovile avaldame au Eesti animafilmi grand old manile. Lasnamäe on selle elanike nägu ja nagu näitab meie mälestustahvlite paigaldamise projekt, on aastate jooksul siin elanud väga erinevate elukutsete silmapaistvad esindajaid,“ ütles Lasnamäe linnaosa vanem Julianna Jurtšenko.