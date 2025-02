JUHTKIRI | Eesti julgeolek on viimaks käegakatsutav

Ometi võib öelda, et Eesti on nüüd kaitstum kui kunagi varem ajaloos. Niisugune ei pruugi küll olla igapäevaseid ärevaid uudiseid lugedes küll päris esmane tunnetus. End sõjaaja tootmisrežiimile üle viinud Venemaa ja tema juhi Vladimir Putiniga üle liitlaste peade tehingut ihkav USA president Donald Trump, lisaks käsi ahastuses ringutama ajav Euroopa letargia ei tundu just parim taustana, et motivatsiooni kõrgel hoida.