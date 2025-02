SÕJARAPORT | Rainer Saks: Vene armee on sunnitud värbamisplaani 100 000 võrra koomale tõmbama

Ukraina president teatas, et on valmis loobuma oma ametikohast, kui Ukraina saab selle eest julgeoleku garantiid või NATO liikmelisuse. Sellega soovib president Volodõmõr Zelenskõi ilmselt näidata, et ta ei hoia oma ametikohast kinni, ning vähendada ühtlasi USA presidendi võimalusi talle etteheiteid teha.