Andrus Merilo kaitseväe paraadil: keerulised ajad on muutumas ohtlikeks aegadeks

Olles ise surmväsinud Ukrainat laastava sõja pealtvaatamisest ja agressori üle võidu saavutamise keelamisest ning ignoreerides elementaarseid inimlikke väärtuseid, jagavad mõned suured maailma jälle omakasupüüdlikult ümber. Seda tehes ei ole nad midagi õppinud ajaloost ja neid tegelikult ka ei huvita, et tõenäoliselt saadavad nad järgmisi rahvaid saatusliku hukatuse raudsesse haardesse. Keerulised ajad on muutumas ohtlikeks aegadeks, kus reeglitel põhinev maailmakord taandub alandlikult toore jõu ees. Seda ei saa eitada mitte ükski kaine mõistusega inimene, ükskõik kui kasulik see ka temale endale tunduda võiks. Meie ühine eesmärk on sellest karmist katsumusest taas võitjatena välja tulla, ühendades jõud meie saatusekaaslastest lähinaabritega põhjas, lõunas ja läänes. See on meie võimalus kujundada ajalugu ilma ise selle ohvriks langemata.