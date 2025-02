KOMMENTAAR | Vilja Kiisler: Alar Karis on asunud eeskuju võtma Toomas Hendrik Ilvesest

Isegi Arnold Rüütlil on see kurikuulus ütlemine tänapäeva tõsiasjast, et inimesed liiguvad suurtel kiirustel ja hulgakaupa. Ei tahaks ju Karis ometi minna ajalukku kuulutusega, et automaksu koostajad ei saa ise ka aru, milleks seda vaja on. Või et me räägime sõjast liiga palju.

Karise intervjuud on olnud igavavõitu ja ka kõned ei ole olnud kuigi meeldejäävad. Kõik kohustuslik on justkui sees ja midagi valet pole kõlanud – aga sädet ei ole. Pole lennukust ja sarmi, mis sütitaks. Seni ei ole olnud ka mingeid suuri algatusi, mis seostuksid tingimata presidendi nimega. Karis on otsustanud olukorda muuta ning valinud endale eeskujuks president Ilvese.

Ilvese kuulsa mõtte kaja

Ilvesele võib ette heita paljutki, aga vaevalt seda, et ta oli igav. Ilvesel endal oli küll paar viimast presidendiaastat surmigav, ent laia publikut lõbustas lõputult tema kirev eraelu. Ilvesel on ka algatus, mille juures seisab tema nimi juba aegadest, mil ta oli vaevalt uneski näinud, et temast võiks saada Eesti president. See on Tiigrihüpe. Kui räägitakse suure muutuse vajadusest, tuuakse seda sageli eeskujuks ja võrdluseks.

Kui võrrelda Alar Karise tänast kõnet Ilvese 2014. aasta kõnega, siis on sarnasusi märgata üksjagu, ehkki stiilipunktid lähevad Ilvesele. Keskne neis kahes kõnes on tingimata tarvilik arenguhüpe.

Selle vajadusega seoses tõdes Ilves: „Mis toond on meid siia, see enam edasi ei vii“ (tsiteeritud eri viisidel, kõne ametlikus üleskirjutuses president.ee arhiivis seisab kuulus tsitaat kujul: „Mis tõi meid siia, ei vii meid enam edasi.“ See läks lendu. President Karis ütleb: „Eesti peab üles leidma uued käigud.“ Ja teisal: „Peame riigina üles leidma uued käigud.“ Aeg näitab, kas see läheb lendu. Julgen selles kahelda.