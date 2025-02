ARVUSTUS | Vabariigi aastapäeva kontsertetendus oli õnnestumine. Turvaline, aga vimkadega, kvaliteetne, aga mitte elitaarne

Eesti vabariigi president Alar Karis ütles aastapäevakõnes, et tema suurim soov on näha, et igal Eestis elaval inimesel oleks oma kodus hea olla. „Nii, et meist keegi ei tunneks end kõrvalejäetuna.“ Kui kõne keskendus ühtekuuluvusest rääkides suuresti Eesti positsioonile ebakindlas julgeolekumaailmas, siis seekordse lavastuse sõnum oli eelkõige sissepoole suunatud.