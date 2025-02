Lauri Laats: president andis selge sõnumi – nii enam edasi minna ei saa

President julges rõhutada fakti, et julgeolek ei tähenda ainult kaitsekulutuste suurendamist, vaid ka sotsiaalset stabiilsust.

Parim osa president Karise aastapäeva kõnest oli jõuline tõdemus, et Eesti ei saa enam samamoodi edasi liikuda – muutused on vältimatud. Igati sobilik on tsiteerida üht eelmist presidenti, Toomas Hendrik Ilvest: „See, mis meid siia tõi, ei vii meid enam edasi.“