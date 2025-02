MEEDIAKRIITIKA | Marju Himma: Eesti Päevalehe ja Delfi arvamusrubriigid mõjuvad teistest liberaalsema ja radikaalsemana

Eesti Päevalehe arvamusrubriik on oma mahult näiteks Postimehe omast pisut väiksem, kuid sisult mitmekesisem autorite poolest - välispoliitika eksperdid, välisajakirjanikud ja teised väljast poolt Eestit tulevad arvamusliidrid on üks EPLi arvamuse eripärast.

Pandeemia lõppes täiemahulise sõja algusega Ukrainas. Ja see kestab. Kestab rohkemgi kui varem. Võrdlusalusel päeval ehk 29. jaanuari 2025 ilmus Delfi erinevate väljaannete peale kokku 53 lugu, mida on märkimisväärselt vähem kui viie aasta eest. Aga kas teemad on muutunud uudistes?