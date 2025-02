SAKSAMAA VALIMISED | Urmas Paet: Merzi seisukohad on selged ja julgustavad. Seda just Euroopa vajabki

PÄEVA FOOKUS | Uus Saksa valitsus on Euroopale eriti tähtis. On oluline, et Saksa uue valitsuse moodustamise läbirääkimised Merzi kristlike demokraatide ja sotsiaaldemokraatide vahel kulgeksid tempokalt ega takerduksid suurt julgeolekupilti arvestades mõne nüansi taha.