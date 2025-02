SAKSAMAA VALIMISED | Joakim Helenius: Friedrich Merzist saab Euroopa päästja! Ta seisab kindlalt Venemaa-ohtude vastu

Oluline on see, et sotsiaaldemokraatide suur valimiskaotus toob tõenäoliselt kaasa parteijuhi vahetuse. Nõrk Olaf Scholz asendatakse Boris Pistoriusega, kes oli eelmise valitsuse kaitseminister ja esindab oma erakonna paremtiiva. Samuti on Pistorius täna ilmselt Saksamaa populaarseim poliitik ning Ukraina kindel toetaja.