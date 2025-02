ARVUSTUS | „Ükskord Liibanonis“ on päevakohane ja õigeaegne lavastus

Formaalselt on „Ükskord Liibanonis“ reaalne lugu Liibanoni läinud seitsme Eesti jalgratturi pantvangistamisest ja päästmisest. Loo autor Mehis Pihla kasutas olemasolevat materjali. Lavateksti alus on Ove Mustingu, Mehis Pihla ja Siret Campbelli arendanud telesarja „Trading Life“ stsenaarium ning Tiit Pruuli uurimuslik teos „Antiliibanon 2011“. Kuid fantasmagooria (fantastiline kujutlus, nõiduspilt, viirastuspilt – toim), millesse praegu on sattunud kogu maailm ning milles ei teata, mis homme ees ootab, paneb sellele loole oma raudse pitseri, sundides publikut tunnetama, et üksikjuhtum võib muutuda tüüpiliseks, korduvaks, isegi üldiseks.