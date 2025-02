Nelli Jung: iga kolmas õpilane kogeb pikki depressiivseid episoode. Lahendused on olemas, kuid nendest ei räägita piisavalt

Sageli jääme rääkima spetsialistide puudusest ja keskkonna stressirohkusest, kuid lahendus on tegelikult käeulatuses. Hiljutine laste ja noorte vaimse tervise uuring näitab lisaks probleemi ulatusele ka seda, et vaimse tervise probleeme saaks ennetada spetsiifiliste oskuste õpetamisega. Küsimus on: kas me võtame selle lahenduse omaks ja rakendame seda?