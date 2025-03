REISIKIRI | Kuidas ma maailma suurimal usufestivalil kuninglikult suplesin

Ent Varanasis püha Gangese jõe ääres ei magatud – seal kestis lakkamatu surnute põletamine. See on paik, kus lõkked lõõmavad päevade ja ööde kaupa ning puidu ja inimliha vine tungib ninna. Sinna, ühte maailma vanimasse linna, tullaksegi surema, et lõpetada oma päevad Varanasi Surmahotellis (Death Hotel). Paljud hindud usuvad, et kui nad surevad pühas linnas ning neid sealsamas jumaliku jõe ääres tuhastatakse ja tuhk otse veevoogudesse saadetakse, võivad nad uuestisünni tsüklist välja murda.