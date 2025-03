RETSEPTID | Kui klassikalistest vastlakuklitest villand, siis hakkame neid tuunima!

Vastlakuklid on parimad just samal päeval ja külma neid ei tasu panna, sest see teeb need nätskeks. Soovitan hoida saiu toatemperatuuril ja lisada täidis vahetult enne söömist. Nii vahukoore- kui ka mascarpone-kohupiimavahtu soovitan serveerimiseni külmkapis hoida. Imehead mascarpone’ga kohupiimakeemi võib kasutada vahukoore asemel ka mandlitäidisega kuklites.