Itaalia džässmuusik: mul kulus aastaid, et saada natuke autoriteeti, naiste kohta on valdkonnas palju eelarvamusi

Meil on väga hea meel, et tuled Eestisse esinema, sest paljud eestlased ei pruugi Itaalia džässiga tuttavad olla. Nii mõnigi võib olla kuulnud Milano legendaarsest džässiklubist Blue Note, kuid noored edasiõppimisele mõtlevad džässmuusikud vaatavad Itaalia asemel pigem Ameerika Ühendriikide, Londoni, Pariisi või Hollandi poole, kus ka sina oled õppinud. Räägi palun natuke, millises seisus Itaalia džäss praegu on.

Oled juba tellija? Logi sisse Mis on Delfi Kogupakett? Tutvu maksevõimalustega