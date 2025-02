RAAMATUBLOGI: Kõikjal lebas erinevas lagunemisjärgus inimeste surnukehasid. Rohu sees, päikese käes, varjus...

Aga mida sa puhkad, kui vana sõber palub sind appi, uurimaks sadistlikku mõrva. Ikka tuled vastu, saati, kui see on sinu töö, lahata surnukeha ja avastada, et kõik pole nii, nagu peaks. Ning sealtmaalt hakkab kõik veerema justkui lumepall – leitud sõrmejäljed viitaksid justkui tapjale, ent too on juba pool aastat varem teise ilma läinud. Asja ei tee lihtsamaks seegi, et Hunter on britt, kes Ameerika mõrvauurijate arvates ei tea just palju. Ja seda põhjusel, et vaid ameeriklased mõistavad kõike ja teised kulgevad vaid tuules ja noogutavad kaasa. Ent kui Hunteri mentor ootamatult teispoolsusse lahkub, on mehel vaja õlule võtta suur ja raske mantel, sest sarimõrvar tuleb peatada.