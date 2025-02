ERM-ist lahkuv Kertu Saks: me ei pea olema tuleriidal, kui meid sinna kinni pole seotud

Täit tõde ERM-ist lahkumise põhjuste kohta pole te vist tänaseni avalikustanud?

Ega täielikku tõde ükski inimene enda kohta ei räägigi, aga selle otsuse taga on tõesti ka isiklikke otsuseid, mida võib-olla lõpuni ei peagi avama. Küll aga olen korduvalt ka meedias öelnud, et me elame heitlikul ajal ning inimesed on praegu erakordselt ärevad ja seda kõikides asutustes.