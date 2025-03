ARVUSTUS | „Shōgun“. Võim, veri ja vaoshoitud kired

Õnneks läks teisiti: uusversioon on osutunud sama menukaks kui esmane „Shōgun’i“ tõlgendus ning saanud kriitikutelt samavõrd palju kiitust. Ka kõikvõimalikel auhindade jagamistel on sari riisunud koore. Kui olulisemad välja tuua, siis tegi „Shōgun“ puhta vuugi Emmyde jagamisel ning pistis kotti neli Kuldgloobust: parima sarja, parima mees- ja naispeaosatäitja ning parima meeskõrvalosatäitja auhinna. See on suur saavutus seriaalilt, milles suurem osa näitlejaid on jaapanlased ja enamik suhtlust kõlab jaapani keeles.