See on tõepoolest ebaselge. Ka sel põhjusel, et eelnõu eesmärgid ja sõnastus ei ole omavahel kooskõlas. Eelnõu algatajad on korduvalt rõhutanud, et põhiseaduse muutmine on vajalik selleks, et meile vaenulike riikide kodanikud ei saaks osaleda riigivõimu teostamisel.