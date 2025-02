SÕJARAPORT | Teet Kalmus: sõja lõppemisel saab Ukraina relvatööstus hoogu juurde ja võib maailma mastaabis kujuneda arvestatavaks jõuks

Viimaste päevade jooksul on omajagu emotsioone põhjustanud n-ö maavarade leping (tegelikkuses on selle haare laiem), mille esialgse versiooni allkirjastamisest Zelenskõi loobus, mis omakorda tõi kaasa Trumpi pahameele koos reljeefsete väljaütlemistega. Nüüd on väidetavalt jõutud lepingu variandini, millega Ukraina rohkem rahul on ning praeguse info kohaselt lendab Zelenskõi USA-sse, et see leping reedel koos Trumpiga allkirjastada.