Esita oma lemmik Eesti džässiauhindadele!

Eesti Jazziauhindade eesmärk on tunnustada laiemalt tegevjazzmuusikuid ning aidata kaasa jazzivaldkonna arengule. 2025. aasta Jazziauhindade võitjad tehakse teatavaks Jazzkaar 2025 festivalil, 23. aprillil kell 18.00 Von Krahlis, millele järgneb Aasta Jazzmuusik 2024 laureaadi Karmen Rõivassepp & Aarhus Jazz Orchestra kontsert.

„Selline tunnustus innustab jätkama – ta tõmbab su tagasi muusikakeerisesse ja annab märku sellest, et see, mida sa muusikas siiamaani teinud oled, ei olegi ehk päris asjata. See, et sind on märgatud ja et sinu tegevus teistele korda on läinud, on hindamatu väärtusega,“ rõhutab auhindade olulisust Aasta Jazzmuusik 2024 Karmen Rõivassepp.

Aasta Jazzmuusiku auhinna eesmärk on laiemalt tunnustada Eesti aktiivsemaid, professionaalsemaid ja loomingulisemaid tegevjazzmuusikuid, kes on kolme viimase aasta (2022-2024) jooksul enim silma paistnud oma loomingulise tegevusega. Jazziauhinna on varasemalt pälvinud nt Raivo Tafenau, Siim Aimla, Kadri Voorand, Jaak Sooäär, Joel Remmel, Holger Marjamaa, Kirke Karja, Janno Trump ja Karmen Rõivassepp.Noore Jazzitalendi auhind on mõeldud eelkõige hindamaks noorte muusikute initsiatiivi ja head taset ning julgustamaks nende ettevõtmisi. Noore Jazzitalendi auhinna eesmärk on tunnustada noort, kuni 26-aastast andekat muusikut, kes on saavutanud midagi märkimisväärset ja panustanud ise saavutusse oluliselt enam kui tema eakaaslased tavaliselt. Varem on pälvinud auhinna näiteks Karmen Rõivassepp, Marianne Leibur, Anett Tamm, Aleksander Paal, Heikko Remmel, Tobias Tammearu, Kertu Aer jt.