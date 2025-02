„Palusin, et ta mu maha jätaks.“ Ukrainlane ohverdas armastatu nimel oma käe ja silmad

Kolm aastat kestnud Ukraina sõda on põhjustanud tragöödiat sadadele tuhandetele inimestele, kuid surmast ja hävingust hoolimata on paljud leidnud selle keskel oma elu armastuse. Üheks selliseks näiteks on Marhanetsi linnast pärit Ivan ja Tetjana Rozuman – noored said koos haavata, abiellusid ning proovivad nüüd üles ehitada oma iseseisvat elu. Nad on 24-aastased.