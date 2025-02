MAJANDUSE PÄÄSTERÕNGAS | Veljo Konnimois: Eesti vajab tuhandeid drooniehitajaid, aga selle asemel õpetame kasutut käsitööd

Ometi on see õige suunaga reform jäänud poolikuks, sest pole antud selget suunist, et tehnoloogiaõpetus peabki pöörduma vanast vaost tänapäeva tööturu ja riigikaitse vajaduste poole.

Praktikas on tehnoloogiaõppe avardamisest olnud sama palju kasu, kui Ukrainal kunagistest USA, Suurbritannia ja Venemaa lubadustest, et Ukrainat sõjaoht ei ähvarda.

Reaalsus on see, et endiselt raisatakse iga aasta kümnete tuhandete Eesti noorte miljoneid tunde sellele, et sundida neid õppima kasutuid arhailisi käsitöövõtteid.