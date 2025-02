ARVUSTUS | Häbitult melodramaatiline ja üle võlli. Vastuoluline „Emilia Pérez“ auhinnaralli ja kriitikarahe vahel

Auhindade ja nominatsioonide nimistu on enam kui muljet avaldav: kaks tunnustust Cannes’i filmifestivalilt, parima filmi preemia ja veel neli tunnustust Euroopa filmiakadeemialt, neli Kuldgloobust, 12 Prantsuse Césaride nominatsiooni, 11 Briti BAFTAde oma, tagatipuks 13 Oscarite nominatsiooni, mis on võõrkeelse filmi jaoks absoluutne rekord. Linateos oli lähedal sellele, et võtta rekord oma nimele kõigi filmide arvestuses.