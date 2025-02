KOLUMN | Edward Lucas: Putin võib varsti tunda saada Trumpi teravaid sõnu. Soojenenud suhted võivad üsna lihtsasti jahtuda

Risk ja kulu on endiselt tohutud. Isegi Ukraina patriotismil on piirid. Kui ähvardavad reetmine ja kaotus, võib poliitiline, majanduslik ja sotsiaalne kokkuvarisemine Ukraina hukutada, saates Euroopasse veel miljoneid põgenikke.

Veelgi hullem on see, et kaosest võib sündida süsteem.

Liiga lihtne on ette kujutada, kuidas president Trump mõnes tulevases kriisis teatab, et ei luba Venemaa ründamiseks kasutada USA valmistatud rakette ega hävituslennukeid. See usaldamatusšokk ja selle järellainetused, mitte Ukrainat puudutav mistahes kokkulepe, on möödunud nädalate tegelik pärand.