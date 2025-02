On veel detaile, mis vajavad täpsustamist. Kokku on lepitud selles, et luuakse fond, mida USA ja Ukraina ühiselt haldavad. Sinna paigutatakse Ukraina maavaradega seoses tekkiv vara. Kuidas see täpselt toimub, kuidas saab USA sealt kätte kasumi, millest Trump on rääkinud, ei ole veel päris selge. Võrreldes eelmise versiooniga on positiivne see, et Ukrainal on nüüd palju rohkem sõnaõigust maavarade haldamise suhtes. USA võtab endale päris tugevad kohustused, sest seob ennast Ukrainaga majanduslikult.