VILJA KÜSIB | Kristi Raik, kuidas hakkama saada väärtusvabas maailmas?

Pärast Trumpi võimulesaamist ja eriti pärast Müncheni julgeolekukonverentsi on üks elektrišokk järgnenud teisele. Väärtuste asemele on tulnud diilid, kehtib tugevama õigus. Mismoodi peaksime meie toimima uues, harjumatus maailmas? Mille peale veel loota, kui USA roll Euroopa julgeoleku tagamisel lõpeb? Neljapäeval kell 11 algavas saates on külaliseks kaitseuuringute keskuse direktor Kristi Raik.