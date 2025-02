Jüri Toomepuu: Eesti, Läti, Leedu võiksid ühineda julgeolekutsooniks, millel on ühine relvastuse soetamise plaan ja relvajõud

Viimastel nädalatel on Euroopa jälginud hämmelduse ja murega, kuidas Ameerika Ühendriikide president Donald Trump on ühepoolselt võtnud kontrolli Ukraina sõja lõpetamise üle. Trump on väitnud, et Putini käes on kõik trumbid ning öelnud, et Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi on diktaator, kes peaks korraldama valimised, hoolimata riigis valitsevast sõjaolukorrast. See hoiak on äratanud segadust ja pahameelt mitte ainult Ukrainas, vaid kogu Euroopas.