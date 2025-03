EESTI TRUMP! | Kas Eesti trump on katkised hinged? Kui lapsest saab relv

Elame ajastul, kui tõde on muutunud kummitaoliseks – see paindub, venib ja võtab kuju olenevalt sellest, kelle hääl on kõige valjem ning kellel on rohkem järgijaid. Kuigi selline nähtus pole uus, on see tehnoloogia ja turunduse mõjul saavutanud enneolematu ulatuse. Üks valusamaid näiteid on olukord, kus lapse õigused ja kaitse muudetakse relvaks lahku läinud täiskasvanute omavahelises sõjas.