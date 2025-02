Dmitriy Fadin: noor inimene ei tea, mida toob homne päev. Aga sellest hoolimata lasub neil ühiskondlik surve lapsi saada

Tasub alustada sellest, et üks peamisi põhjuseid, miks noored ei kiirusta pere loomisega, on majanduslik ebakindlus. Paljud noored tunnevad praegu, et neil pole piisavalt stabiilset sissetulekut, et tagada perele turvaline tulevik. Kinnisvara hinnad on Eestis tõusnud kosmiliselt, kuid palgad ei kasva sama kiiresti.