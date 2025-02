Ivo Pilving: elukoht on vaba, aga valetada ei tohi

Elva vallast on viimastel aastatel võrsunud mitu kohtuasja, kus volikogu opositsioon süüdistab konkurente poliitturismis. Valimisseadus nõuab, et volikokku kandideerijad oleks valla või linna püsielanikud. Opositsionäärid väidavad, et mitu koalitsiooni kuuluvat volikogu liiget ei ela tegelikult Elva vallas. Seetõttu üritasid nad kohtu kaudu vallavõime sundida probleemiga tegelema. Viimaks Tartu Ringkonnakohus sellise ettekirjutuse tegigi.