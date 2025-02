KULTUURIBIIT | Mänedžeri ja DJ Britt Randma playlist

Jadu Heart on üks artistidest, kelle iga uue singli peale klikin ma rekordilise ajaga ja keda sooviksin manageerida. Nende saund on alati värske, põnev, uuenduslik. See lugu on nende üks uuematest singlitest, mis on leidnud püsiva koha minu playlistis. Ootan momenti, et universum annaks võimaluse kogeda seda elamust live-formaadis.

Sellel aastal avastatud Jaapani elektroonilise muusika projekt, mis on loodud minu sünnisaastal. See laul on minu tõeline rahumeka, mida kuulan kui soovin aeglustada oma hingamist ja närvisüsteemi. See on omamoodi meditatiivne rännak või unenägu, kus ujun üle lõputu ookeani koos huilgavate delfiinidega.

Dream Dolphin - Image-Respect-Love Anata Ga Jiyu Ni Naru Toki / Into The Blue (Haha Naru Umi Ga Rhythm De Oshiete Kureru Koto)

Üks hea päev ei möödu ilma UK-Eesti ansambli Night Tapes muusikata. Lisaks sellele, et ma manageerin seda tõeliselt andekat ja toredat koosseisu (tšau Iiris, Max ja Richie) on nende muusika selline, mida sobib kuulata ükskõik, mis tujus – alati tõstab vibratsiooni ja teeb tuju paremaks. Siin on minu jaoks olemas suurepärane sümbioos asjadest, mis mulle muusikas meeldivad – ambientselt eeterlikud helimaastikud, kaasahaaravalt popilikud refräänid, sügav ja eluline, ent õrn lüürika, maitsekas kombinatsioon nostalgiast ja modernsusest. Järgmine võimalus on neid Eesti laval kuulda 5. aprillil Tallinn Music Weekil Paavli.Live esitlusõhtul.

Madonna - What It Feels Like For A Girl (Above & Beyond 12“ Club Mix)

Klubikultuuri fännina pean lugu ühest heast remiksist, mis on ajatu ja kannab meid uutesse kõrgustesse. See uplifting, emotsionaalne, trance-muusika mõjutustega lugu Madonnalt ja remixi loonud Soome produtsendi duolt Above & Beyond on minuga kaasas käinud juba väga pikalt ja sobib nii loopimiseks lennukis kui pimedas industriaalses heade kõlaritega peosaalis. Olen Madonna muusika suur austaja ja kuigi see lugu on albumilt „Music“, leian, et tema kõige paremaks plaadiks on ja jääb „Ray of Light“.

FKA Twigs - Striptease

FKA Twigs on üks minu läbi aegade lemmikartiste, kelle teekonda ja artistlikku maailmaloomet olen imetlenud algusest. Ta suudab alati mind üllatada ja teekonnale kaasa võtta. Tema muusika ja tegevused on innovaatilised, isiklikud ja haavatavad, mängulised ja erinevaid meediume kaasavad. See on sarnane kreedo minu enda tegevustele, lähtun samast.

Kitty Florentine, Mattias Tirmaste - Wicked Game (cover)

See cover on lihtsalt erakordselt hea kombo kõigest. Esiteks on valitud lugu Chris Isaacult - üks ajatumaid laule muusikamaastikul, mis kannab tugevat emotsiooni ja viib sind hetke. Kitty Florentine on artist, keda samuti olen manageerinud, andsime ühiselt välja tema debüütalbumi „Maladaptive Daydream“. Üks andekamaid Eesti vokaliste, maailm veel kuuleb temast!

Nilüfer Yanya - Just A Western (Boy Harsher Remix)

Artisti manageerimise töö on üks suur ühenduste jada otsimine ja alustalaks on suurepärane koostöö artisti ja manageri vahel. Seetõttu tundus sobilik valida üks hästi kombineeritud kahe artisti maailm, kus on kohtunud Nilüfer Yanya ja Boy Harsheri nägemused. Ka minu töö on linkida maailmad, mis võiksid rikastada, üksteisega haakuda ja sobituda. Siin loos on see hästi õnnestunud.

Addison Rae - Aquamarine

Minu eelmise aasta üks kuulatumaid lugusid. Vähi tähtkujus sündinuna on minu jaoks üheks tähtsamaiks sümboliks vesi, armastan kõike sellega seonduvat. Teises elus ehk oleksingi võinud sündida mõne mereeluka või mereneitsina. Addison Rae on minu jaoks huvitav popkultuuri fenomen, kes on suutnud aastaga end kinnitada tõsiselt võetava popstaarina ja visanud maha pelgalt sotsiaalmeediastaariks oleku rüü. Tema viimase aja tegevused on hea näide suurepärasest rebrändingust, mis mulle kui turundushuvilisele näib tõsiselt fenomenaalne.

OLGA - Uus bitch

Sügaval minu soontes voolab ikkagi suur popmuusika armastus… (ning täiesti häbitult). See valitud lugu on suurepärane peegeldus sellest ja ilus lõpp sellele kirjatükile ja playlistile. See on nagu ood igapäev uuenevale endale, kes ärgates on teine inimene ja ood neile naistele popmuusikas, kes rajasid teed ja käisid enne meid, et järgmised saaks joosta (nt Britney Spears, Nelly Furtado, Lady Gaga). Olga on Soome popdiiva, kes on minu radaril esimesest singlist ja kasvab turbulentse kiirusega, sellelt mimmult veel tuleb!