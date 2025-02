JUHTKIRI | Banaanivabariigi vääriline energiakäkk

Proovigem ennast kujutleda ettevõtjana, kes on lugenud, et Eesti korraldab hanke meretuuleparkide ehitamiseks. Kavas on vähempakkumine, kus pikaks ajaks määratakse investeeringu tasuvus. Kõikide valitsusest tulevate signaalide järgi on asjaga tõsi taga ja pigem kiire.