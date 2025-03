KUULA | Kohtulood: Omandisuhete keerukus – kuidas leida õiglane lahendus?

Kui kinnisvara kuulub mitmele inimesele – olgu need elukaaslased, abikaasad või pärijad –, võib varaga seotud õiguste ja kohustuste selgus kiiresti kaduda. Mis juhtub siis, kui üks omanik soovib müüa, aga teine keeldub? Kas inimene, kes on rohkem panustanud, saab ka suurema osa? Kuidas jagatakse omand, kui pooled ei jõua kokkuleppele? Saate „Kohtulood“ uues episoodis arutavad Viru Maakohtu kohtunik Liina Naaber-Kivisoo, advokaadibüroo Rask partner Annika Vait ja vandeadvokaat Kai Villemson, kuidas ennetada omandivaidlusi ning millised on võimalused kaasomandi lõpetamiseks.