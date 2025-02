SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Türgi ja Suurbritannia on valmis Ukrainasse rahuvalvevägesid saatma. USA pikendas Venemaa sanktsioone

Trumpiga kohtunud Suurbritannia peaminister kinnitas, et britid on valmis viima Ukrainasse rahuvalveväed, mille koosseisus oleksid ka lennukid.

Aga minu jaoks tuli USA-st veel mitmeid huvitavaid sõnumeid. USA president pikendas aastaks Venemaale kehtestatud sanktsioone ning The Moscow Timesi andmetel on antud kontekstis jutt kõigist sanktsioonidest, mis on kehtestatud alates 2014. aastast.