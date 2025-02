TEINE PILK | Margus Kurm: tundub, et inimese süüdimõistmiseks pole vaja tõendeid, piisab kui tema süü on tajutav

Teine õppetund on see, et lähikonda kuuluvad poliitikud omavad üksteise suhtes mõjuvõimu ja kui nad omavahel räägivad, siis on tegemist mõjutamisega.

Samuti tuleb õppida seda, et kui kaks ja pool aastat kestnud haldusmenetlus jõuab linnapea abiga kuu ajaga lõpuks finišisse, siis see on avalike huvide vastane. Samuti on avalike huvide vastane ja karistusväärne see, kui ametnike omavoli küüsi langenud ettevõtja pöördub oma õiguste kaitseks linnapea poole. Ainus õige tee vaidluste lahendamiseks on riigikohtu arvates halduskohus, võtku see siis aega kui palju tahes.