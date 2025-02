FAKTIKONTROLL | Kas Kaja Kallas müüs Sorose sihtasutusele tuumajäätmete ladustamiseks maad? Ei

Seda väidet on jaganud näiteks Ülla Vähk, kelle postitusi on faktikontrolli toimetus varasemalt korduvalt kontrollinud. Vähk lisab originaalpostitusele:

„KAJA KALLAS oli SOROSE poolt välja valitud juba enne tema upitamist kõigile ta postidele. VANAKURJA õpipoiss on ta olemuselt ja nüüd siis ise VANAKURI otsese kurjuse teenistuses. See on KÕIK, absoluutselt kõik, mis ta oskab ja mis on ta olemasolu mõte.“

Veel on postitust jaganud portaal Eesti Eest!. Eesti Päevalehe faktikontroll on pidanud korduvalt kontrollima ka seda portaali.

Kõik postitajad viitavad, et info pärineb sisulooja Charlie Wardi kanalilt. Ward on tuntud valeinfo ja vandenõuteooriate levitaja.

Postitusi on jagatud üle 500 korra ning neid on näinud enam kui 100 000 inimest.

Faktid Pilt, millele viidatakse, pärineb 2022. aastast.

Kaja Kallasel puudus peaministrina õigus müüa riigimaad või anda luba sellel ohtlike jäätmete ladustamiseks.

Väidetav allikas on tuntud valeinfo ja vandenõuteooriate levitamise poolest.

Postitustes viidatakse, et informatsiooni algallikas on Charlie Wardi saade, kus muuhulgas esineb sektsioon, milles kaks meest – Paul Brooker ja Warren Thornton – esitavad absurdseid väiteid, mida nad nimetavad „uudisteks, mis on jäänud tähelepanuta.“ Video on avaldatud 12. veebruaril 2025.

Warren Thornton räägib saates Kaja Kallasest kui Eesti peaministrist, kuigi Kallas ei ole seda ametit juba üle poole aasta pidanud. Ta viitab, nagu oleks Kallas hiljuti pildistatud koos Alex Sorosega, kes on George Sorose poeg. Seejärel teeb Thornton „suure paljastuse“, väites, et Kallas on müünud 420 hektarit Eesti territooriumist Alex Sorosele, et sinna saaks matta ohtlikke tuumajäätmeid. Selle peale naeravad saatejuhid, et oma maa maha müümine on küll halb lugu.