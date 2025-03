KULTUURIBIIT | Džässmuusik Kristiina Valdmanni playlist

Kvarteti koosseisu kuuluvad Kristiina Valdman (laul), Hector Lepe (kitarr), Tuomo Purhonen (kontrabass), Teemu Mustonen (trummid). Kollektiiv astub TUJA raames 6. märtsil üles Pärnus Wunderbaaris ja 7. märtsil Tallinnas Philly Joe’s.

Kristiina ütleb oma muusikavaliku kohta nii (kuulata saab ka siit):

Reinier Baas „Smooth Jazz Apocalypse“

Esimesel akordil on lahe voicing, mis jääb resoneeruma terveks esimeseks vormiosaks. B-osas on väga lahe kitarririff ja lisaks on lool ka äge pealkiri.

Guillermo Klein „Burrito Hill“

Lugu on oma hüpnootilise groove’i ja intrigeeriva rütmikaga olnud ükslemmikutest juba pikemat aega. See teos on nagu teekond, mis haarab kuulaja enda sisse.

(allolevalt YouTube’i lingilt saab järjest kuulata kogu muusikavalikut)

Immanuel Wilkins „Afterlife residence time“

Sellel lool on mitu nägu, mis viib kuulaja lõpuks müstilisse meditatiivsesse seisundisse. Loo sügavat teksti ja meeleolu annavad muuhulgas edasi neli naislauljat, kõik oma eriilmeliste häältega.

Nancy Wilson „The Song Is You“

Nancy Wilsoni energiline ja tujutõstev versioon sellest loost on üks lemmikutest.

Jasmine Myra „Rising“

Mõnus kuulamine, mis sobib nii süvenenult nautimiseks kui ka meeleoluloomiseks. Samanimelise albumi panen ikka ja jälle mängima.

Joel Remmel Trio „Ootan“

Lisaks Joel Remmel Triole teevad siin kaasa Liisi Koikson, Aleksander Paal ja soome trompetimängija Jukka Eskola. Esitusest tuleb eriti esile kaunis meloodia ja sisemist tugevust ja eneseteadlikkust peegeldavad laulusõnad.

Team Hegdal „Swing“

See on väga healt albumilt pärinev naljakas lugu, mis eristub oma meeleolu poolest. Nauditav on see, kuidas loo vältel kasutatakse erinevaid tekstuure ja dünaamikat ning loo omapärane swingi-tunnetus.

Keith Jarret „I Fall In Love Too Easily“

Keith Jarret andis hiljuti välja muusikat 1990ndate alguse live-esitusest triona Gary Peacock’i ja Paul Motian’iga. Minu arvates on see arendus tema triodest emotsionaalselt enim rahuldust pakkuv. On üsna meeliülendav kuulata nende koosmängu.