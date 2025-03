KULTUURIBIIT | Tempoka küttebändi Keelepeksjad feat Jaan Pehk playlist

Oma muusikavaliku kohta ütlevad Keelepeksjad ja Jaan Pehk nii (kuulata saab ka siit):

Jaan Pehk

Üks laul („Goin’ back“) ja kaks esitust.

Soovitan tutvuda ka Larry Lurexi versiooniga.

Jaak Sooäär

Sõnalõimijad 2 „Paradiis“

Maian Kärmase laulud on mulle alati väga korda läinud. Pealtnäha lihtsad, aga tegelikult on igasse lukku midagi väga isikupärast ära peidetud. Sõnalõimijad 2 on üks viimase aja suurimaid kuulamiselamusi ja „Paradiis“ on mõnusalt selge lugu.

(allolevalt YouTube’i lingilt saab järjest kuulata kogu muusikavalikut)

Alonette „Trouble“

Alonette on laulja/helilooja Anett Tamme värskeim ansambel. Olen tema põnevat ja isikupärast loomingut jälginud juba mitmeid aastaid. Anett on julge ja ajab oma asja, mulle meeldib väga.

Marek Talts

The Brass Brothers „Homecoming Song“. Positiivset meeleolu loov lugu, mis on salvestatud Odense’i sümfooniaorkestriga.

Trompetist John Raymondi lugu „Where we grew up“. Spotify soovitas ja olengi seda lugu tihti kuulama jäänud. Äge kitarrisoolo on ka sel aastal jazzkaarel üles astuva Gilad Hekselmani poolt.

Henno Kelp

Kultuuribiidi jaoks on päris keeruline kahte lugu välja valida. Isegi kümme oleks nagu vähe:) Aga lähtusin praegu sellest, mis on olnud lood minu lapsepõlvest ja mis on minu playlistis siiani.

Apelsin „Raamid“

Üldiselt on terve Ivo Linna aegne Apelsini repertuaar mul vahel playlistis.

Ruja „Põhi, Lõuna, Ida, Lääs“

Mul oli lapsepõlves kodus plaadimängija ja üks plaatidest oli Ruja EP-mõõduline väike plaat. Ma arvan, et see lugu sillutas alateadlikult mulle tee hilisemale progerocki lembusele.

Karl-Juhan Laanesaar

Ma paneks ühe loo „Tears of Joy“, mida olen fännanud just Todd Suchermanni esituses juba umbes 15 aastat. Niivõrd hea lugu ja nii filigraanselt mängitud, et inspireerib ilmselt veel järgmised 50 aastat.

Teiseks looks valin Don Henley „New York Minute“, mis on mu viimaste aastate lemmik olnud.