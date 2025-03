Anna Möller: vägistamine võib juhtuda igaühega, sõltumata sotsiaalsest staatusest või sissetulekust

Teine väärarusaam on, et vägistamine juhtub ainult teatud „haavatavate“ inimestega. Tegelikult võib see juhtuda igaühega, sõltumata sotsiaalsest staatusest või sissetulekust. See esineb nii jõukates kui ka madala sissetulekuga kogukondades, igat tüüpi naabruskondades. Paljud usuvad, et see on probleem, mis ei mõjuta „meiesuguseid inimesi“ või ei juhtu „siin“. Kuid see ei ole tõsi – see on laialt levinud probleem, mis võib mõjutada igaüht, igal pool.