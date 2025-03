Vilja Kiisler: ärgake, härra kaitseminister!

Otsus see allkiri anda ei saanud tulla kergelt – esiteks, säärane lepe on esmakordne ja ennekuulmatu, vähemasti vabas ja demokraatlikus maailmas, aga teiseks, USA toetust on Ukrainal väga vaja. Võib vaid ette kujutada seda kohutavat olukorda, milles Zelenskõi on. Kuidas pidada läbirääkimisi inimestega, kellel ei ole mitte mingeid väärtusi ega põhimõtteid, suhtluskultuuri ega vähimatki inimlikku mõõdet, sellal kui riik, mida ta esindab, vajab absoluutselt igasugust abi?