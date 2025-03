Kas Trump on Venemaa huvide esindaja?

Üks põhiküsimusi, mis pärast seda kohtumist kerkis, on Trumpi suhtumine Venemaasse. Kas USA president mängib teadlikult Moskva huvides või on tegemist lihtsalt tema tavapärase poliitilise taktikaga? Ukraina ametnikud väljendasid lootust, et see nii ei ole, kuid mitmed analüütikud arvavad, et Trumpi tegevus soodustab pigem Venemaa geopoliitilisi ambitsioone.