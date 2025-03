On kindel, et paljud inimesed eile Moskvas joobusid rõõmust. Nad on nüüd suutnud lükata süü läbirääkimiste võimaliku läbikukkumise pärast Ukraina õlgadele. Seda vaatamata asjaolule, et ilmselgelt pole Venemaa valmis kompromissideks ning nõuab jätkuvalt kapituleerumist. Nad ei pidanud selleks isegi midagi tegema.