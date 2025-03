Kristi Raik: praeguses olukorras on hea see, et Zelenskõil on selg sirge

Kas Zelenskõil olnuks võimalus eilset kriisi ära hoida? New York Timesi analüütik, aastakümneid USA poliitikat kajastanud David E. Sanger kirjutas öösel avaldatud kiiranalüüsis, et Zelenskõi ei tabanud olukorda ära.

Tsiteerin: „Mr. Zelensky saw all this, of course — he was at Munich, too — but clearly he did not read the room the way his European supporters did. While President Emmanuel Macron of France and Prime Minister Keir Starmer of Britain preceded him to the Oval Office with elaborate plans to placate Mr. Trump, and explain how Europe was stepping up its own military spending, Mr. Zelensky took the bait, especially when Mr. Vance began mocking Ukraine’s efforts to recruit troops.“ (Hr. Zelenskõi nägi seda kõike muidugi – ta oli samuti Münchenis –, kuid ilmselgelt ei lugenud ta ruumi samamoodi nagu tema Euroopa toetajad. Kui Prantsusmaa president Emmanuel Macron ja Suurbritannia peaminister Keir Starmer eelnesid talle Ovaalkabinetti keerukate plaanidega härra Trumpi lepitamiseks ning selgitamiseks, kuidas Euroopa suurendab omaenda kaitsekulutusi, siis hr. Zelenskõi langes lõksu, eriti kui hr. Vance hakkas pilkama Ukraina jõupingutusi vägede värbamisel.)